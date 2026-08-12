Niterói: Gustavo Brasília fará show grátis no Festival de Inverno, em Piratininga - Divulgação/Ascom

Niterói: Gustavo Brasília fará show grátis no Festival de Inverno, em PiratiningaDivulgação/Ascom

Publicado 12/08/2026 15:42

Niterói - Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu, de sexta-feira (14) a domingo (16), a Praça do Descobrimento volta a receber o Circuito Festival de Inverno de Niterói, com uma nova rodada de atrações e clima de bis para quem curtiu a primeira edição. O evento é uma realização da Associação de Food Trucks (Atruf) e trará de volta muito rock e gastronomia para esquentar mais um fim de semana na Região Oceânica.

Além dos shows, o público poderá aproveitar o circuito gastronômico, com opções de comidas e bebidas dos food trucks instalados no espaço. A proposta mantém o formato que une música, lazer e gastronomia em um programa para famílias e grupos de amigos. A nova edição chega logo depois do festival realizado no último fim de semana, que levou música e gastronomia à praça e reuniu cinco bandas em três dias de programação gratuita.

Na programação, tem Bloody Mary, Radial 80, Notturnia, Emerson Campos e Grupo Brasília, em uma mistura de estilos que vai do rock nacional e internacional ao sertanejo, passando por sucessos que marcaram diferentes gerações.

Além dos shows, o público poderá aproveitar o circuito gastronômico, com opções de comidas e bebidas dos food trucks instalados no espaço. A proposta mantém o formato que une música, lazer e gastronomia em um programa para famílias e grupos de amigos.

A escalação mudou e ampliou os estilos da festa, em uma mistura que vai do rock nacional e internacional ao sertanejo, passando por sucessos que marcaram diferentes gerações. Na noite de sexta (14), o Grupo Brasília inicia o festival prometendo um repertório dançante para o público.

No sábado (15), quem assume o palco às 19h é a Notturnia. A banda é conhecida pelo repertório dedicado especialmente aos sucessos que marcaram os anos 1980 e 1990, fazendo do show uma viagem musical para quem gosta de cantar junto do começo ao fim.

O domingo (16) começa cedo para os fãs de rock. Às 15h, a Radial 80 leva à Praça do Descobrimento o repertório de clássicos nacionais e internacionais. Criada em 2014, a banda tem justamente nos sucessos dos anos 1980 e 1990 uma de suas marcas e já é conhecida do público de Niterói.

Às 19h, a responsabilidade pelo encerramento fica com a Bloody Mary, banda niteroiense que mistura rock'n'roll, pop e sucessos de várias décadas. No festival anterior, o grupo também ficou encarregado de fechar a programação e levou ao palco um repertório que passeia por clássicos e hits mais recentes.

SERVIÇO:

Circuito Festival de Inverno de Niterói – Repeteco em Piratininga

Praça do Descobrimento – Piratininga

14, 15 e 16 de agosto

Entrada gratuita

Food trucks e circuito gastronômico

Sexta-feira (14)

Grupo Brasília- 19:30

Sábado (15)

19h – Notturnia

Domingo (16)

15h – Radial 80

19h – Bloody Mary