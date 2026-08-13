Niterói: Policiais do 12º BPM realizaram incursão em área de mata durante operação nas comunidades da Coronel e Brasília - Reprodução/Internet

Niterói: Policiais do 12º BPM realizaram incursão em área de mata durante operação nas comunidades da Coronel e BrasíliaReprodução/Internet

Publicado 13/08/2026 11:08





Segundo informações preliminares, houve um confronto entre policiais e suspeitos durante a entrada das equipes na região. O armamento foi localizado posteriormente no mesmo trecho onde ocorreu a troca de tiros. O monitoramento das comunidades teve início por volta das 4h. Às 5h, os policiais participaram de um briefing para definir as estratégias da operação e a atuação no terreno. A incursão das equipes do 12º BPM começou às 6h30. Cerca de dez minutos depois, os agentes entraram na área de mata, onde ocorreu o confronto. Até o momento, não há informações sobre feridos ou mortos relacionados à troca de tiros.



Fuzil foi encontrado durante buscas

Niterói - Uma operação do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) resultou na apreensão de um fuzil na manhã desta quinta-feira (13), em Niterói. A ação foi realizada nas comunidades da Coronel e Brasília e envolveu uma incursão policial em uma área de mata.Segundo informações preliminares, houve um confronto entre policiais e suspeitos durante a entrada das equipes na região. O armamento foi localizado posteriormente no mesmo trecho onde ocorreu a troca de tiros. O monitoramento das comunidades teve início por volta das 4h. Às 5h, os policiais participaram de um briefing para definir as estratégias da operação e a atuação no terreno. A incursão das equipes do 12º BPM começou às 6h30. Cerca de dez minutos depois, os agentes entraram na área de mata, onde ocorreu o confronto. Até o momento, não há informações sobre feridos ou mortos relacionados à troca de tiros.

Por volta das 8h, policiais localizaram um fuzil durante as buscas realizadas na área de mata. O armamento foi apreendido e encaminhado para os procedimentos necessários. A operação contou com a participação do comandante da 3ª Companhia, do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e de uma equipe reservada da P2, setor responsável pelo trabalho de inteligência do batalhão. As informações divulgadas até o momento são preliminares e podem ser atualizadas conforme o avanço da operação.



A ação faz parte do trabalho de monitoramento e incursão territorial realizado pelas forças de segurança nas comunidades da Coronel e Brasília. Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre prisões, novas apreensões ou possíveis vítimas.