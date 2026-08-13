Niterói: Policiais do 12º BPM realizaram incursão em área de mata durante operação nas comunidades da Coronel e BrasíliaReprodução/Internet
Segundo informações preliminares, houve um confronto entre policiais e suspeitos durante a entrada das equipes na região. O armamento foi localizado posteriormente no mesmo trecho onde ocorreu a troca de tiros. O monitoramento das comunidades teve início por volta das 4h. Às 5h, os policiais participaram de um briefing para definir as estratégias da operação e a atuação no terreno. A incursão das equipes do 12º BPM começou às 6h30. Cerca de dez minutos depois, os agentes entraram na área de mata, onde ocorreu o confronto. Até o momento, não há informações sobre feridos ou mortos relacionados à troca de tiros.
Fuzil foi encontrado durante buscas
A ação faz parte do trabalho de monitoramento e incursão territorial realizado pelas forças de segurança nas comunidades da Coronel e Brasília. Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre prisões, novas apreensões ou possíveis vítimas.
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