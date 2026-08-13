Niterói: Fernanda Torres vai receber o título de Cidadã NiteroienseReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Niterói — A Câmara Municipal de Niterói aprovou a concessão do Título de Cidadã Niteroiense à atriz, escritora e roteirista Fernanda Torres. De autoria do vereador Sylvio Maurício (PT), o projeto reconhece a contribuição da artista para a cultura, a memória e a projeção internacional do Brasil.

A homenagem coincide com a passagem da atriz pela cidade. No dia 16 de agosto, Fernanda participa da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) — que realiza sua maior edição sob o tema “Territórios das Palavras” —, onde fará a leitura do primeiro capítulo de seu livro “A Glória e o Cortejo de Horrores” e conversará com o público.

Embora seja filha de Fernanda Montenegro - hoje em dia até chamada de nepobaby (título que ela própria já ironizou com muito humor) - Fernanda Torres consolidou uma carreira própria de destaque. Com início no teatro aos 13 anos, acumulou papéis marcantes na televisão e no cinema, sobressaindo-se na comédia pelo ritmo e estilo originais. Aos 40 anos, expandiu sua atuação para a literatura como romancista e cronista.

Em janeiro de 2025, tornou-se a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação como Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles. A obra teve repercussão histórica ao conquistar o primeiro Oscar de Melhor Filme Internacional para o Brasil, além de concorrer na categoria principal de Melhor Filme.

Ao longo de sua trajetória, a artista também tem utilizado sua visibilidade para defender causas associadas à democracia, à justiça e à preservação da memória sobre os crimes da ditadura militar brasileira.

"A Fernanda levou a cultura brasileira para o mundo inteiro. E cultura não é só arte, é também economia: gera renda, gera emprego, movimenta a nossa cidade e o nosso país. Homenagear ela é também defender a democracia e a memória do Brasil," afirmou o vereador Sylvio Maurício.

Sobre a honraria
O Título de Cidadã Niteroiense é a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo municipal. A distinção é destinada a personalidades que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem significativamente para o desenvolvimento e a projeção de Niterói.