Niterói: Fernanda Torres vai receber o título de Cidadã NiteroienseReprodução/Internet
A homenagem coincide com a passagem da atriz pela cidade. No dia 16 de agosto, Fernanda participa da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) — que realiza sua maior edição sob o tema “Territórios das Palavras” —, onde fará a leitura do primeiro capítulo de seu livro “A Glória e o Cortejo de Horrores” e conversará com o público.
Embora seja filha de Fernanda Montenegro - hoje em dia até chamada de nepobaby (título que ela própria já ironizou com muito humor) - Fernanda Torres consolidou uma carreira própria de destaque. Com início no teatro aos 13 anos, acumulou papéis marcantes na televisão e no cinema, sobressaindo-se na comédia pelo ritmo e estilo originais. Aos 40 anos, expandiu sua atuação para a literatura como romancista e cronista.
Em janeiro de 2025, tornou-se a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação como Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles. A obra teve repercussão histórica ao conquistar o primeiro Oscar de Melhor Filme Internacional para o Brasil, além de concorrer na categoria principal de Melhor Filme.
Ao longo de sua trajetória, a artista também tem utilizado sua visibilidade para defender causas associadas à democracia, à justiça e à preservação da memória sobre os crimes da ditadura militar brasileira.
"A Fernanda levou a cultura brasileira para o mundo inteiro. E cultura não é só arte, é também economia: gera renda, gera emprego, movimenta a nossa cidade e o nosso país. Homenagear ela é também defender a democracia e a memória do Brasil," afirmou o vereador Sylvio Maurício.
Sobre a honraria
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