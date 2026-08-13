Niterói: Sudano realiza mais uma edição do seu Festival Camadas, na Cantareira - Divulgação/Sudano

Niterói: Sudano realiza mais uma edição do seu Festival Camadas, na CantareiraDivulgação/Sudano

Publicado 13/08/2026 12:15





Pela primeira vez realizada em uma sexta-feira, a programação da noite contará com quatro bandas autorais, três apresentações de DJs, feira de expositores independentes, sorteios e atrações interativas.



Programação Musical e Nostalgia Anos 2000

Niterói — Na próxima sexta-feira (14) o circuito cultural da Praça da Cantareira recebe uma edição especial do projeto Camadas. Com a temática Back to School (Volta às Aulas), a festa promete movimentar os estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) e os amantes da cena alternativa local no Bar da Gentalha, a partir das 18h.Pela primeira vez realizada em uma sexta-feira, a programação da noite contará com quatro bandas autorais, três apresentações de DJs, feira de expositores independentes, sorteios e atrações interativas.

A proposta musical passeia pelo rock alternativo, emo, pop punk e música autoral contemporânea, unindo lançamentos atuais a clássicos nostálgicos dos anos 2000. A abertura do evento fica a cargo do DJ Susu De la Creme. Nos palcos, o público conferirá os shows das bandas SUDANO, Pensar Demais, Sarah Cardim e Retorika. Nos intervalos entre as atrações, a discotecagem será comandada por Nicky Atomic, enquanto o encerramento do rolê será liderado pelo DJ Sudano.



Experiências e Economia Criativa



Além do line-up musical, o evento abre espaço para empreendedores da economia criativa da região, contando com estandes de marcas locais como Lolly Brincos Criativos e Groteixca. Ao longo da noite, haverá também sorteios de joias, piercings e ingressos, além de welcome shots para os primeiros participantes. O espaço do Bar da Gentalha conta ainda com mesas de sinuca e um cardápio variado de bebidas que inclui chopp, ice e energéticos artesanais.



Serviço:



Evento: Camadas – Edição Back to School

Data: 14 de agosto de 2026 (Sexta-feira)

Horário: A partir das 18h

Local: Bar da Gentalha

Endereço: Praça da Cantareira — São Domingos, Niterói - RJ

Atrações: SUDANO, Pensar Demais, Sarah Cardim, Retorika, DJ Susu De la Creme, Nicky Atomic e DJ Sudano