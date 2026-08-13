Niterói; o jornalista, escritor e dramaturgo Mario Sousa lança livro infantil na FLINreprodução/Internet
Destinada ao público infantil e às famílias, a obra é um convite lúdico para celebrar a imaginação, o afeto e a descoberta do mundo por meio das cores. O lançamento reforça o diálogo entre a literatura infanto-juvenil e a formação de novos leitores, uma das propostas centrais da edição deste ano da FLIN.
Com entrada franca, a FLIN ocupa o Reserva Cultural reunindo grandes nomes da literatura nacional e internacional, intervenções artísticas, feira de livros e palestras. O estande da Academia Fluminense de Letras será o ponto de encontro para amigos, leitores e entusiastas da literatura que desejam conhecer a nova obra do autor e garantir um exemplar autografado.
Serviço:
Data: 16 de agosto de 2026 (Domingo)
Horário: Das 16h às 19h
Local: Estande da Academia Fluminense de Letras na FLIN (Reserva Cultural de Niterói)
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói - RJ
Entrada: Gratuita
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