Niterói: cidade ganha prêmio internacional por experiência inovadora em cultura comunitária - Alex Ramos/Ascom

Niterói: cidade ganha prêmio internacional por experiência inovadora em cultura comunitáriaAlex Ramos/Ascom

Publicado 13/08/2026 22:13 | Atualizado 13/08/2026 22:13

Niterói - A cidade de Niterói acaba de conquistar mais um reconhecimento internacional por sua política pública de cultura. O Programa Brotaí – Rede Cultura Comunitária foi selecionado como "boa prática" na 7ª edição do Prêmio Internacional CGLU – Cidade do México – Cultura 21, uma das principais premiações mundiais voltadas às políticas culturais locais. O anúncio foi feito pela organização Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), que recebeu 59 candidaturas de diferentes regiões do mundo.

A cidade foi reconhecida pelo Brotaí, iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, considerada a maior ação de descentralização cultural da história do município. O programa promove formação, produção e difusão artística em diferentes territórios da cidade, ampliando o acesso à cultura por meio de oficinas, espetáculos, exposições e ações voltadas ao fortalecimento das iniciativas culturais comunitárias.

Além de Niterói, São Paulo foi uma das vencedoras da categoria "Cidade/Governo Local ou Regional", ao lado de Ramala, na Palestina. Recife e Salvador receberam menções especiais do Júri Internacional. As quatro cidades integram a Unidade Temática de Cultura (UTC) da Rede Mercocidades, atualmente coordenada por Niterói.

Para a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco, o reconhecimento reafirma que políticas culturais construídas a partir dos territórios podem contribuir para transformar cidades e inspirar experiências em diferentes partes do mundo.

"Esse reconhecimento demonstra que as experiências construídas em Niterói dialogam com os grandes desafios das cidades contemporâneas. O Brotaí nasceu da convicção de que o direito à cultura precisa estar presente em todos os territórios e que fortalecer as iniciativas comunitárias significa fortalecer a própria cidade. Ver essa política ser reconhecida internacionalmente e compartilhada como uma boa prática entre governos locais é a confirmação de que estamos construindo caminhos capazes de inspirar outras cidades e ampliar o acesso aos direitos culturais", destaca Julia Pacheco.

Além de integrar a UTC da Mercocidades, Niterói exerce atualmente a coordenação da Unidade Temática de Cultura da rede, espaço responsável por promover a cooperação entre governos locais da América do Sul na construção de políticas públicas culturais, no intercâmbio de experiências e na articulação de agendas internacionais voltadas aos direitos culturais e ao desenvolvimento sustentável.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 8 de outubro de 2026, na Cidade do México. Entre os dias 7 e 9 de outubro, representantes das cidades reconhecidas participarão de um encontro internacional de aprendizagem entre pares dedicado ao tema "Direitos culturais, cuidados e igualdade de gênero", reunindo gestores públicos, especialistas e representantes de governos locais de diferentes países.

O reconhecimento simultâneo de Niterói, São Paulo, Recife e Salvador evidencia a força das cidades brasileiras na formulação de políticas culturais inovadoras e reforça o papel da cooperação internacional como instrumento para fortalecer o direito à cultura, estimular a troca de experiências e ampliar a projeção das iniciativas latino-americanas no cenário global. Ao coordenar a Unidade Temática de Cultura da Mercocidades e ter uma de suas principais políticas públicas reconhecida entre as boas práticas do mundo, Niterói consolida sua posição como referência internacional na construção de políticas culturais voltadas aos territórios, à participação social e ao desenvolvimento sustentável.