Niterói: João Carino comanda bate papo musical sobre Zezinho de Nervina e a Lapa dos Anos 40, domingo, na FLIN 2026 - Reprodução/Internet

Niterói: João Carino comanda bate papo musical sobre Zezinho de Nervina e a Lapa dos Anos 40, domingo, na FLIN 2026Reprodução/Internet

Publicado 14/08/2026 08:21

Niterói - O escritor João Carino vai participar, no próximo domingo (16), às 10h30, na Festa Literária Internacional de Niterói - FLIN 2026, de uma roda musical com os músicos Alfredo Del-Penho e o Pedro Paulo Malta. O evento, com entrada gratuita, faz parte da programação da festa, que acontece no Reserva Cultural, em São Domingos.

João Carino e seus convidados vão conversar, cantar e lembrar a Lapa dos anos 1940, partindo da personagem Zezinho de Nervina -- que está no último romance lançado por Carino. "O personagem principal vive justamente naquela Lapa boêmia, musical e cheia de histórias. Vamos cantar músicas de malandragem, contar curiosidades e lembrar alguns personagens daquele Rio", disse o autor. “Quis escrever um romance que juntasse afeto e memória musical, onde a fronteira entre realidade e invenção é menos um muro e mais um samba: a gente dança por cima”, explicou.

Zezinho de Nervina

Filho de Nervina, herói e malandro, soldado e contador de histórias, Zezinho atravessa tempos e lugares com a mesma ginga de quem dança um samba na Lapa. Do interior de Alagoas às trincheiras da Segunda Guerra, das cartas à mãe às noites de boemia no Rio, sua trajetória mistura bravura, paixão e invenção. Verdade ou lenda? Talvez um pouco dos dois. O que importa é que cada história de Zezinho é puro encantamento — uma celebração da vida, da música e da força de quem nunca deixou de sonhar.

O romance é uma viagem por histórias, mistérios e encantos de um herói malandro, filho da boemia e da imaginação. Na Lapa dos anos 1940, o malandro não se vestia: apresentava-se. De terno branco, sapato bicolor e olhar de quem sabia mais do que dizia. Era estilo, era código, era vida vivida no compasso do samba. É nesse espírito que o romance convida o leitor a percorrer memórias, cartas e canções que moldaram um Rio de Janeiro eterno.

Misturando memória, crônica musical e ficção histórica, Zezinho de Nervina recompõe, com lirismo e ritmo, a trajetória de um anti-herói terno: do agreste de Alagoas ao front da Segunda Guerra, das cartas à mãe às madrugadas de samba. Um romance sobre coragem, afeto e invenção — em que a música é fio narrativo; e a Lapa, personagem. Quem assina o prefácio é o musicólogo, violonista e compositor Carlos Didier: “Zezinho de Nervina amplia o mapa afetivo da Lapa. João costura a mitologia do malandro com a história da nossa canção — e o resultado é literatura que se lê de ouvido.”



Sobre João Carino



Carioca de Laranjeiras e apaixonado por Niterói, João Carino é formado em Direito pela UFRJ, mas construiu carreira na música, na cultura e na palavra falada. Por quase quatro décadas, atuou na TVE e na Rádio MEC, produzindo e apresentando centenas de programas que ajudaram a contar a história da música brasileira. Assinou a produção de mais de cinquenta discos — entre eles trabalhos de Elizeth Cardoso, Chico Buarque, Raphael Rabello, Ivan Lins e Beth Carvalho — e dirigiu dezenas de shows no Brasil e no exterior.

Desde 2011, é gestor do Programa Aprendiz Musical nas escolas de Niterói. Fundador do Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB), mantém no site immub.org a maior catalogação de discos já feita no país. É coautor, com Frederico Oliveira Coelho, de títulos sobre música popular publicados pelo Instituto Cravo Albin (2004), e, com Diogo Cunha, de Geografia da Música Carioca (Muriqui Livros, 2016). Em 2024, lançou seu primeiro livro de ficção, Contos quase reais (Numa Editora). Zezinho de Nervina é seu primeiro romance.