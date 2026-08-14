Niterói: caminhão complicou o trânsito na Ponte esta manhã - Reprodução/Internet

Niterói: caminhão complicou o trânsito na Ponte esta manhãReprodução/Internet

Publicado 14/08/2026 10:26

Niterói - Uma roda se soltou de um caminhão na manhã desta sexta-feira (14), no Vão Central da Ponte Rio-Niterói , no sentido Niterói. O incidente ocorreu por volta das 6h35 e mobilizou equipes da Ecovias Ponte para o atendimento. Duas faixas precisaram ser interditadas, provocando lentidão na travessia.

O veículo, identificado inicialmente como uma ocorrência de pane mecânica, ocupava uma faixa da pista, entre os pórticos 16 e 17. Por volta das 7h30, a travessia no sentido Niterói apresentava retenção no topo e na descida do Vão Central, com tempo estimado de 33 minutos.

No sentido Rio, o fluxo também registrava lentidão desde os acessos ao Mocanguê, com travessia estimada em cerca de 16 minutos. Os principais pontos de retenção nos acessos à Ponte estavam concentrados na Avenida do Contorno. Pela Alameda São Boaventura e pela Avenida Jansen de Melo, o trânsito era considerado bom.

Além da ocorrência na Ponte, um cavalo foi atropelado na manhã desta sexta-feira na RJ-104, na altura de Maria Paula, em São Gonçalo, no sentido Niterói. O animal permaneceu na pista e provocou retenções. Segundo testemunhas, o cavalo não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há informações sobre o veículo envolvido no atropelamento.

Em Niterói, o trânsito permanecia tranquilo em diferentes regiões. Na Zona Sul, o acesso à Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres pela Avenida Ary Parreiras apresentava fluxo bom, assim como o cruzamento da Rua Santa Rosa com a Rua Siqueira Campos. Na Região Oceânica, o cruzamento das ruas Rui Barbosa e Reverendo Armando Ferreira também tinha trânsito fluindo normalmente.

Na Zona Norte, o fluxo era considerado tranquilo na Rua General Castrioto, no sentido Centro. Um acidente também foi registrado no viaduto próximo à Ilha da Conceição, causando retenções na região por volta das 9h.

Até o momento, não há informações sobre feridos nas ocorrências mencionadas.