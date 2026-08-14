Niterói: caminhão complicou o trânsito na Ponte esta manhãReprodução/Internet
Roda se solta de caminhão e complica trânsito na Ponte Rio-Niterói
Pane mecânica no Vão Central provoca retenções no sentido Niterói
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