Niterói: a artista Lívia Lamblet registrou o incêndio e publicou imagens nas redes sociaisReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Niterói - Um poste pegou fogo no fim da tarde desta quinta-feira (13), na Avenida Visconde do Rio Branco, na altura do número 731, em frente à Concha Acústica e ao Condomínio Flua, na região central de Niterói. As chamas chamaram a atenção de quem passava pelo local.

A artista plástica Lívia Lamblet registrou o incêndio e publicou imagens nas redes sociais. Segundo ela, o poste já apresentava problemas desde quarta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central de Niterói foi acionado às 17h55 para atender à ocorrência. Os militares foram até o endereço e conseguiram controlar as chamas. Não houve registro de feridos.

Problemas em postes e fiação são alvo de reclamações
O episódio ocorre em meio a reclamações de moradores sobre as condições de postes e da rede instalada em diferentes pontos de Niterói. A Enel Rio, responsável pela distribuição de energia elétrica, é alvo de críticas relacionadas a ocorrências envolvendo incêndios, postes e fiação.

Também são frequentes as queixas sobre a quantidade de cabos de telecomunicações instalados nos postes, incluindo fios sem utilização, soltos ou caídos. As redes pertencem às empresas de telecomunicações e utilizam a infraestrutura da distribuidora por meio de compartilhamento, conforme as regras do setor.

Outro caso semelhante foi registrado na Rua Fagundes Varela, na região entre Ingá, Icaraí e Centro. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros também precisou ser acionado para controlar o incêndio.