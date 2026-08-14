Niterói: a artista Lívia Lamblet registrou o incêndio e publicou imagens nas redes sociaisReprodução/Internet
A artista plástica Lívia Lamblet registrou o incêndio e publicou imagens nas redes sociais. Segundo ela, o poste já apresentava problemas desde quarta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central de Niterói foi acionado às 17h55 para atender à ocorrência. Os militares foram até o endereço e conseguiram controlar as chamas. Não houve registro de feridos.
Problemas em postes e fiação são alvo de reclamações
Também são frequentes as queixas sobre a quantidade de cabos de telecomunicações instalados nos postes, incluindo fios sem utilização, soltos ou caídos. As redes pertencem às empresas de telecomunicações e utilizam a infraestrutura da distribuidora por meio de compartilhamento, conforme as regras do setor.
Outro caso semelhante foi registrado na Rua Fagundes Varela, na região entre Ingá, Icaraí e Centro. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros também precisou ser acionado para controlar o incêndio.
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