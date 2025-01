Pontos na Visconde de Rio Branco e na São Domingos serão afetados - Divulgação

Pontos na Visconde de Rio Branco e na São Domingos serão afetadosDivulgação

Publicado 07/01/2025 21:25

Rio - Nove bancas de jornais do Centro de Niterói, na Região Metropolitana, serão realocadas nos próximos dias como parte da reforma urbanística promovida pela prefeitura. Oito pontos de venda localizados na Avenida Visconde do Rio Branco e um na Rua São Domingos, próximo à Concha Acústica, serão afetados pela medida.

A decisão foi publicada no Diário Oficial no sábado passado (4) e integra um projeto da Secretaria de Urbanismo para melhorar a mobilidade e a acessibilidade na região. Para Antônio Ciambarella, diretor da Associação dos Proprietários de Bancas de Jornais de Niterói (Aproban), a notícia da realocação das bancas foi recebida com certa esperança, já que a prefeitura não havia enviado profissionais para informar os jornaleiros sobre o destino dos mesmos. No entanto, Ciambarella destaca que é necessário entender como o processo será implementado na prática.

"Acredito que um diálogo com a gestão seria positivo. Mas, até agora, não conseguimos visualizar como será feita a realocação das bancas em um Centro que já possui muitos pontos de venda. Vamos sentar com eles para tentar chegar a um denominador comum", afirmou.



Em 2024, representantes da gestão anterior haviam apresentado um projeto de reformulação das bancas, que foi prontamente aceito pelos trabalhadores. Na ocasião, R$ 200 mil foram investidos na reforma das bancas para atender às exigências municipais. "Agora, nos deram apenas dois dias úteis para desocupar os espaços. Queremos entender os argumentos da prefeitura e encontrar uma solução que contemple todas as partes", completou Ciambarella.

O presidente da associação, Antonio Giglio informou que a entidade vai se reunir com membros da prefeitura, na tarde desta quarta-feira (8), para ouvir as propostas. No entanto, reforçou que não era de conhecimento da Aproban, até esta terça-feira (7), a informação sobre realocação das bancas.

A Prefeitura de Niterói informou que a decisão de revogar as autorizações de localização das bancas de jornal na calçada da Praça Arariboia foi tomada exclusivamente com base no interesse público coletivo, considerando a melhoria na mobilidade e acessibilidade na região. Ainda segundo a atual gestão, os prazos dados aos jornaleiros estão previstos na legislação.



"A decisão respeita a Legislação Municipal e a proteção do patrimônio imaterial não impede a realocação das bancas, não sendo caso de consulta ao Conselho", disse a prefeitura por meio de nota.

Confira a nota da Prefeitura de Niterói na íntegra

"A Secretaria Municipal de Urbanismo informa que as bancas de jornal serão realocadas no Centro. As secretarias de Urbanismo e de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro se reunirão com representantes da Associação para definir o planejamento.



A decisão de revogar as autorizações de localização das bancas de jornal na calçada da Praça Arariboia foi tomada exclusivamente com base no interesse público coletivo, considerando a necessidade de melhorar a mobilidade e acessibilidade na região, promovendo um espaço público mais organizado e acessível para todos após investimentos realizados na localidade.



A medida faz parte do projeto de revitalização do Centro. O projeto da nova Arariboia tem o objetivo de preservar as paisagens cênicas da cidade, valorizando a região.



Os prazos estão previstos na legislação. Vale destacar que a decisão respeita a Legislação Municipal e a proteção do patrimônio imaterial não impede a realocação das bancas, não sendo caso de consulta ao Conselho."