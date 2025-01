Testa de Ferro é procurado pela morte de Kauan Pereira ocorrida depois de um pisão no pé em Queimados - Divulgação

Publicado 07/01/2025 19:54 | Atualizado 07/01/2025 21:11

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (7), um cartaz pedindo informações sobre a localização de Márcio Lucas Rosa de Sousa, conhecido também como "Testa de Ferro", "Homem de Ferro" ou "Di Ferro", suspeito de ter matado o jovem Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, após a vítima pisar no seu pé em um baile na comunidade São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense.

A vítima teve a morte cerebral confirmada pelo Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) na última sexta-feira (3) depois de ficar dois dias internado. Kauan foi atingido na cabeça por um tiro na madrugada do dia 1º de janeiro. De acordo com os relatos, o jovem pisou acidentalmente no pé do traficante, pediu desculpas, mas foi baleado.

"Testa de Ferro" foi identificado através de um software de reconhecimento facial. Boatos nas redes sociais dizem que Márcio teria sido morto pelo "tribunal do tráfico" local, mas a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) negou as informações e procura o criminoso.



Diante dos fatos, a 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), expediu um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado contra Márcio.

Considerado de alta periculosidade, o traficante estava em liberdade condicional desde janeiro de 2024. Ele possui várias passagens pelo sistema prisional, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada, de forma anônima, ao Disque Denúncia pela central atendimento nos números (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp - (021) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.