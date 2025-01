Hugo Menezes Sobral pertence a um dos grupos criminosos mais violentos da região - Reprodução

Hugo Menezes Sobral pertence a um dos grupos criminosos mais violentos da regiãoReprodução

Publicado 07/01/2025 18:14 | Atualizado 07/01/2025 18:54

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira (7), um miliciano acusado de envolvimento na execução de um homem dentro de um bar em Queimados, na Baixada Fluminense. Ele foi detido no bairro Jardim da Fonte.

De acordo com as investigações, Hugo Menezes Sobral Da Silva, o preso, pertence a um dos grupos criminosos mais violentos da região, intitulado 'Milícia do França'. Cerca de 12 criminosos teriam cercado e matado a tiros João Paulo Cardoso da Rocha , quando ele deixava um pagode em um bar no Centro da cidade, em 2023.