Tempo deve ficar encoberto durante toda esta terça-feira (7) no RioPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 07/01/2025 15:40 | Atualizado 07/01/2025 16:19

Rio - Após a chuva desta segunda-feira (6) causar transtornos, com granizo, alagamento e queda de árvore , a previsão indica possibilidade de novas pancadas nos próximos três dias na cidade do Rio. O tempo deve estabilizar apenas no sábado (11).

Já no fim da tarde desta terça-feira (7) e no início da noite, há possibilidade da chuva retornar ao município. Segundo o Sistema Alerta Rio, o cenário deve seguir o mesmo até sexta-feira (10) devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente por causa de uma região de baixa pressão no litoral do Rio.

Nesta quarta-feira (8), o céu deve ficar encoberto por nuvens e há possibilidade de pancadas isoladas a qualquer momento. A temperatura deve diminuir, tendo máxima de 29°C e mínima de 20°C. Os ventos estarão fracos a moderados.

Na quinta-feira (9), o Alerta Rio prevê um dia nublado com chuva fraca a moderada a qualquer momento na cidade. A temperatura deve variar entre 30°C e 19°C.

Já a partir da sexta-feira (10), o município pode voltar a esquentar com uma máxima de 32°C. A mínima, de 19°C, deve acontecer durante a madrugada, quando há possibilidade de chuva fraca a isolada, pois ventos úmidos seguirão influenciando o tempo na região.

O sábado (11) é o único dia que não há previsão de chuva no Rio até o momento. A nebulosidade estará variada e as temperaturas devem alternar entre 34°C e 17°C.

Estragos no Rio

As fortes chuvas que atingiram o Rio na noite desta segunda-feira (6) provocaram alagamentos em diversas vias da cidade. Segundo moradores, houve ainda registro de chuva de granizo em bairros como Realengo e Taquara, na Zona Oeste; e Cascadura, Bento Ribeiro, Madureira e Oswaldo Cruz, na Zona Norte.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a força da água arrastando lixos e até móveis pelas ruas. Entre os locais afetados estão a Praça Aquidauana, em Vila Kosmos, a Estrada Intendente Magalhães, em Madureira, Rua Araraquara, em Bento Ribeiro, todas na Zona Norte. Além da Rua Marechal Fontenele, em Realengo, e vias de Vila Valqueire, Zona Oeste.

