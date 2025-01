Artefatos explosivos foram encontrados no apartamento de homem que morreu em explosão no Anil - Divulgação

Artefatos explosivos foram encontrados no apartamento de homem que morreu em explosão no AnilDivulgação

Publicado 07/01/2025 14:45 | Atualizado 07/01/2025 14:56

Rio - A Polícia Civil ainda tenta descobrir a motivação para João Paulo de Oliveira Nascimento produzir diversos artefatos explosivos dentro do próprio apartamento, no Anil, na Zona Oeste. O homem morreu no sábado passado (4) após a explosão de uma bomba caseira feita por ele próprio , em casa. Ele morava no 7º andar do prédio e foi encontrado sem vida no estacionamento.

O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara) e a perícia encontrou uma quantidade expressiva de bombas caseiras no apartamento, além de diferentes materiais para produção dos explosivos. Os agentes também localizaram caixas com artefatos prontos para uso. O Esquadrão Antibombas precisou ir ao imóvel para apreender o material. O celular de João Paulo também foi levado - ele já possuía anotações criminais por estelionato e furto.

Nesta terça-feira (7), equipes da delegacia voltaram ao local para obter imagens de câmeras de segurança e intimar testemunhas do caso. A companheira do homem já foi ouvida pela Polícia Civil, mas informou que não tinha conhecimento sobre o assunto. As investigações seguem em andamento para descobrir a destinação dos objetos.

Entenda o caso