Número de contêineres é reforçado nos finais de semana de verãoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 07/01/2025 13:08 | Atualizado 07/01/2025 13:38

Rio - As cenas de lixo acumulado na beira do mar em Ipanema neste domingo (5) são tratadas pela presidência da Comlurb como o resultado de atos de vandalismo. As imagens de sacolas plásticas, garrafas e embalagens contaminando a praia no Posto 8, na Zona Sul do Rio, circularam nas redes sociais e indignaram os cariocas.

Para o presidente da Comlurb, Jorge Arraes, tudo leva a crer que o episódio foi intencional. "A gente fez a nossa obrigação, que foi a de limpar a sujeira que deixaram lá. Mas, o que a gente desconfia é que viraram os contêineres por vandalismo. Chama a atenção que apenas esse trecho da praia ficou sujo e justamente ali os contêineres estavam vazios", afirma.

Imagens do Centro de Operações Rio foram solicitadas, mas não foi possível identificar a ação. Arraes destaca que a Operação Verão da companhia já está em vigor com a capacidade de limpeza redobrada.



Barraqueiro no Posto 8 há 41 anos, Márcio Oliver, 61, disse que nunca viu aquela quantidade de lixo em domingos de praia. O comerciante também suspeita que o incidente tenha sido provocado intencionalmente.

"Todo fim de semana tem muito lixo pela quantidade de pessoas que frequentam a praia. Mas, até então, a gente não tinha visto aquela quantidade. Depois que esse episódio veio à tona, parece que foi alguém querendo prejudicar", suspeita. "A Comlurb deixa a praia linda, sem nada. No final de semana aparecem várias vezes. Foi estranho isso acontecer", completa Marcinho, como é conhecido na orla.

Segundo a Comlurb, havia 60 contêineres totalmente vazios no trecho afetado pelo excesso de lixo. A limpeza conta com 150 garis diariamente no horário da tarde e noite no trecho do Posto 8, com equipamentos de grande porte como os tratores que fazem o peneiramento da areia. Apesar dos atos de vandalismo, as equipes trabalharam durante toda a noite e a praia amanheceu limpa no dia seguinte, acrescenta a empresa.

As praias cariocas contam com 5 mil contêineres nos fins de semana, desde o Réveillon até o fim do verão. Em Ipanema, são 600. A quantidade de lixo recolhida nesta época do ano é de 341 toneladas diariamente aos sábados e domingos.