Piloto foi flagrado no último domingo (5) - Reprodução

Piloto foi flagrado no último domingo (5)Reprodução

Publicado 07/01/2025 12:30 | Atualizado 07/01/2025 13:01

Rio - Um homem foi flagrado pilotando um 'jet-ski' na Ponte Rio-Niterói e o vídeo viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (6). O veículo aquático foi adulterado com o chassi de uma motocicleta. Veja:

Quando você acha que já viu de tudo na Ponte Rio-Niterói… pic.twitter.com/lJ75gGC4SJ — insta / @eusoudeniteroioficial (@SoudeNiteroi1) January 6, 2025

As imagens acabaram viralizando e causaram uma grande repercussão nas redes sociais. Internautas, impactados com a adaptação feita pelo piloto, demonstraram preocupações com a segurança do motorista, mas também fizeram elogios."Pela água teria sido mais rápido", brincou um. "Cadê a fiscalização?", perguntou outro.A discussão gerou, ainda, um debate sobre a legalidade da cena inusitada, já que o chassi de um veículo foi alterado. Alguns internautas também enfatizaram preocupação com os riscos envolvidos na adulteração feita.Em nota, a EcoPonte informou que o Centro de Controle Operacional detectou que o jet ski adaptado acessou a Ponte, em direção ao Rio, acoplado a um veículo de passeio. Na altura da descida do Vão Central, o veículo parou, soltou o equipamento e seguiu viagem pela via.Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que no último domingo (5), um homem passou por volta das 15:40 pelo pórtico 11 da Ponte Rio-Niterói, conduzindo o que aparentava ser uma moto aquática. Em pesquisa no sistema, foi verificado que na verdade se tratava de uma motocicleta Suzuki AN125, com adulteração não autorizada do veículo.Foi verificado também que um automóvel estava ajudando a levar a moto aquática em uma carreta. Ambos foram identificados em imagens para futuras autuações.