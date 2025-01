Publicado 08/01/2025 00:00

Mesmo após ano marcado por tragédias climáticas, como enchentes no RS e queimadas no Pantanal e Amazônia, governo federal reduz em R$ 200 milhões orçamento para prevenção de desastres ambientais em 2025. Mais uma vez, ação não corresponde ao discurso.

Em vitória para liberdade de expressão, Meta encerrará programa de fact-checking. Empresa afirma que verificadores têm sido parciais politicamente e destruíram mais confiança do que construíram. Ação será substituída por notas da comunidade como as do X.