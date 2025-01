Ambos foram conduzidos à 41ª DP (Tanque), onde tiveram a prisão em flagrante decretada - Reprodução

Ambos foram conduzidos à 41ª DP (Tanque), onde tiveram a prisão em flagrante decretadaReprodução

Publicado 07/01/2025 19:31

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira (7), na Praça da Cinelândia, no Centro do Rio, por venderem dermocosméticos e medicamentos roubados de uma farmácias. Parte do material estava com a validade vencida.

As investigações começaram após um dos integrantes da quadrilha confessar o roubo dos itens. Ele afirmou que os produtos eram revendidos a camelôs do Centro.

Com base nessas informações, agentes da 41ª DP (Tanque) identificaram uma barraca na Cinelândia que vendia os produtos suspeitos. No local, foram encontrados dermocosméticos, suplementos alimentares, produtos de higiene e medicamentos armazenados de forma inadequada, expostos ao calor.

Dermocosméticos, suplementos alimentares, itens de higiene pessoal e medicamentos apreendidos Reprodução

Carlos Augusto Moreira de Azevedo, que estava tomando conta da banca, informou aos policiais que trabalhava para Josenildo Feliciano da Silva, conhecido como 'Russo', que se apresentou no local e afirmou ser o dono dos produtos. De acordo com a polícia, Russo não conseguiu comprovar a procedência do material.

Os dois foram levados para a distrital, onde foi determinada a prisão em flagrante. Os produtos foram apreendidos, e a dupla foi indiciada pelos crimes de corrupção de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e pela venda de produtos impróprios para consumo.