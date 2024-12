Nos vídeos, o homem aparece correndo com a jetmoto na via - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/12/2024 18:53 | Atualizado 22/12/2024 19:06

Rio - Um homem foi flagrado dirigindo uma moto com carcaça de jet ski durante um "rolezinho" na Linha Amarela, altura de Del Castilho, na Zona Norte. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (20), e as imagens do "veículo", que estava descaracterizado e sem placa, viralizaram nas redes sociais.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a condução de moto sem placa é considerada infração gravíssima, resultando em sete pontos na carteira, multa no valor de R$ 293,47 e apreensão do veículo. Já a multa para veículo descaracterizado é grave, com penalidade no valor de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na CNH.O responsável pelo "jetmoto" é criador de conteúdo e publica diversos vídeos nas redes sociais realizando manobras ilegais com as motos.A prática do rolezinho não é proibida, mas os participantes acabam cometendo diversas infrações no trânsito. Geralmente, grandes grupos de motociclistas costumam se reunir, no fim da noite e início da madrugada, para circular pela cidade em alta velocidade, fazendo manobras e barulho. Os encontros são marcados pelas redes sociais.Na sexta (20), centenas de motociclistas saíram do Complexo do Alemão, na Zona Norte, para participar do " último rolezinho do ano ". O grupo foi flagrado ainda circulando por ruas da Zona Sul e Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e o intenso barulho realizado pelos veículos irritou moradores das regiões.