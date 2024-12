Suspeito foi encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova) - Reprodução/Google Maps

Publicado 22/12/2024 17:04 | Atualizado 22/12/2024 17:14

Rio - Policiais da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam em flagrante, neste sábado (21), um homem que agrediu a e manteve a companheira em cárcere privado na comunidade do Querosene, no Complexo de São Carlos, na Zona Central do Rio. De acordo com as investigações, o preso, que não teve a identificação divulgada, é conhecido por compor músicas de funk para os traficantes da região.

A prisão aconteceu depois que a vítima conseguiu entrar em contato com a delegacia para relatar o caso. Os agentes, que já monitoravam o compositor, o encontraram na saída da comunidade do Querosene.

O homem foi conduzido à distrital e detido em flagrante por lesão corporal grave, decorrente de violência doméstica. Ele já era considerado foragido por conta do mesmo crime, cometido em outra ocasião.