O criminoso foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE)Divulgação / PCERJ

Publicado 22/12/2024 21:23

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam um traficante em flagrante, neste domingo (22), que vendia drogas dentro do próprio apartamento, em Copacabana, Zona Sul do Rio.



A ação foi realizada após um trabalho de inteligência e monitoramento. A partir de investigações e levantamento de informações, a especializada solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão na residência do criminoso, que não teve a identidade revelada.

No imóvel, os agentes apreenderam entorpecentes, balança de precisão, material para fracionamento, armazenamento e para embalar drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na comercialização das drogas.