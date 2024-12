O corpo foi encontrado dentro do veículo, já carbonizado - Reprodução / redes sociais

Publicado 22/12/2024 16:17 | Atualizado 22/12/2024 16:37

Rio - Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado na manhã deste domingo (22), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo moradores, o veículo pegou fogo por volta das 5h. Agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para a ocorrência, na Rua Amaratina, no bairro Vila Maia. Chegando no local, os militares já encontraram o homem morto.

A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, acionada. Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento para identificar a vítima e esclarecer os fatos.