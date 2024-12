Apartamento fica na Rua Francisco Sá - Reprodução/X

Publicado 22/12/2024 18:08 | Atualizado 22/12/2024 18:10

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento na tarde deste domingo (22), em Copacabana, na Zona Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel local foi acionada para o endereço na Rua Francisco Sá às 15h35.



Os militares controlaram as chamas perto das 16h e o trabalho de rescaldo no local terminou às 17h25, sem vítimas.



Por conta do incidente, a rua onde o imóvel fica foi interditada na altura do número 61.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), agentes da CET-Rio atuaram no local orientando motorista a desviar pela Rua Bulhões de Carvalho.