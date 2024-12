Município do Rio vai adotar cartão Jaé a partir de 1° de fevereiro para pagamento de passagens - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 22/12/2024 16:06

Rio - Moradores do Rio que usam transporte público têm pouco mais de um mês para obter o Cartão Jaé, que, a partir de 1º de fevereiro, será o único sistema de bilhetagem aceito nos ônibus, VLTs, BRTs e "cabritinhos" do município. Com isso, o Riocard deixará de ser aceito nestes modais, mas seguirá nos trens, metrô, barcas e ônibus intermunicipais.



O novo sistema conta com três tipos de cartão: o preto, Jaé Visa, destinado a usuários frequentes; o verde, para passageiros esporádicos e turistas; e o laranja, voltado à gratuidade. Os dois primeiros podem ser adquiridos em máquinas de autoatendimento localizadas nas estações de VLTs e BRTs, ao custo de R$ 4,30 (valor revertido na primeira passagem), ou recebidos em casa mediante taxa de R$ 7,95, pelo aplicativo. Já o cartão de gratuidade deve ser solicitado exclusivamente online.



As recargas podem ser realizadas pelo site ou app do sistema, com opções de pagamento via pix e cartão de crédito (valor mínimo de R$ 10) ou boleto bancário (a partir de R$ 50). Também é possível adicionar créditos em máquinas de autoatendimento e estabelecimentos credenciados. Enquanto isso, o cartão destinado a turistas e usuários esporádicos só pode ser recarregado nas estações.



Diferentemente do Riocard, não é necessário validar o valor carregado: o crédito fica disponível assim que o pagamento é confirmado. Outra facilidade é o uso do celular para pagar a passagem, gerando um QR Code no aplicativo e aproximando-o do validador. O cartão físico, portanto, torna-se opcional.



Vale ressaltar que o saldo do Riocard não pode ser transferido para o novo sistema de bilhetagem. Por isso, cariocas devem utilizá-lo antes de 1º de fevereiro para evitar perdas. Já o saldo do novo cartão não expira, permanece ativo mesmo sem uso prolongado.

Empresas devem solicitar cartão

As empresas têm até 31 de janeiro para cadastrar colaboradores no sistema Jaé e assegurar o fornecimento do Vale-transporte (VT). O processo é gratuito e pode ser realizado online, acessando a aba de empresas no site oficial.

"No vale-transporte Jaé, conseguimos agregar a praticidade e eficácia de um VT que podem ser usado pelo aplicativo, com a transparência de um vale que pode ter sua carga monitorada pelos colaboradores em tempo real", explica Zeca Vianna, CEO do novo sistema.

A prefeitura recomenda que as compras sejam efetuadas o quanto antes, visto que os cartões levam um tempo maior para confecção, o que pode gerar transtornos para os funcionários caso os cartões sejam adquiridos próximos de 1° de fevereiro.

Mais transparência

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o novo sistema de bilhetagem digital dará maior controle sobre a arrecadação tarifária e permitirá monitorar as demandas de passageiros em tempo real. Com isso, será possível promover maior transparência financeira, melhorar o planejamento e qualificar os serviços de transporte público.

Outros modais

Passageiros, porém, precisam ficar bastante atentos, pois o Jaé não estará disponível para uso em transportes sob concessão do Governo do Estado, como barcas, trens, metrô e ônibus intermunicipais. Nesses casos, o Riocard continuará sendo o principal sistema de bilhetagem, garantindo o acesso à tarifa social de R$ 5 para quem tem direito ao benefício.

No MetrôRio, por exemplo, os passageiros podem optar entre o Riocard e o cartão Giro, vendido em máquinas nas estações.



A prefeitura está em diálogo com as concessionárias responsáveis para avaliar a possível implementação novo cartão nesses modais, no entanto, ainda não há definições.

E o Bilhete Único Intermunicipal?

Usuários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) continuarão com o benefício, mas precisarão ter ambos os cartões: o Riocard para as viagens intermunicipais e o Jaé para os transportes dentro da cidade do Rio.

Para validar o direito ao BUI, é necessário comparecer a uma loja Jaé e apresentar os documentos exigidos. Pessoas entre 5 e 64 anos, com renda mensal de até R$ 3.205,20, têm direito ao benefício. Já o Bilhete Único Carioca, que garante gratuidade na segunda condução, está automaticamente ativado em todos os cartões Jaé.

Confira os locais de atendimento

Ao todo, o sistema conta com 11 unidades para atendimento presencial:



Cidade Nova: Anexo CASS – Rua Afonso Cavalcante, 455

Botafogo: Sede RioLuz – R. Voluntários da Pátria, 169

Ilha do Fundão: Terminal BRT Aroldo Melodia / Fundão

Madureira: Terminal BRT Paulo da Portela / Madureira

Taquara: Av. Nelson Cardoso, 905 – loja 107

Deodoro: Terminal Intermodal Deodoro

Barra da Tijuca: Terminal BRT Jardim Oceânico e Terminal BRT Alvorada

Campo Grande: Rua Aurélio de Figueiredo, 41, loja D

Guaratiba: Terminal Pingo D'Água

Santa Cruz: Rua Felipe Cardoso, 148, loja H