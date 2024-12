Paulo Ricardo Abdala foi morto em um ataque a tiros na oficina mecânica da família - Reprodução / redes sociais

Publicado 22/12/2024 16:12

Rio - O corpo de Paulo Ricardo Abdala, 31, foi sepultado na tarde deste domingo (22), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Ele e a irmã foram mortos em um ataque a tiros na última quarta-feira (18) , na oficina mecânica no qual eram donos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Familiares e amigos compareceram ao funeral para prestar as últimas homenagens. Nas redes sociais, um dos irmãos de Paulo expressou sua dor: "Eu acreditei, acreditei muito em você! Mas a violência, a brutalidade, foi grande".

Paulo chegou a dar entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com múltiplas perfurações, passou por uma cirurgia e ficou internado, respirando com ajuda de aparelhos. No entanto, ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória neste sábado (21) , no mesmo dia em que a irmã, Marina Abdala Naja, 38, estava sendo enterrada.

"Cara, que situação mega triste, não existem palavras para mensurar essa tristeza e ainda no fim do ano, mas sei que Deus vai confortar os corações de todos, meus sentimentos e vão deixar saudades", lamentou um amigo da família.

As primeiras informações apontam que os irmãos foram atacados enquanto tentavam negociar a devolução de um carro roubado da família com criminosos. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores do ataque e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.