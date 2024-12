Paulo passou por uma cirurgia de emergência e perdeu grande quantidade de sangue - Reprodução / redes sociais

Paulo passou por uma cirurgia de emergência e perdeu grande quantidade de sangueReprodução / redes sociais

Publicado 21/12/2024 11:57

vítima de um ataque a tiros em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, morreu durante a madrugada deste sábado (21). O homem estava internado em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos, no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Rio - Paulo Ricardo Abdala, de 31 anos,em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, morreu durante a madrugada deste sábado (21). Orespirando com a ajuda de aparelhos, no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Segundo a prefeitura, Paulo Ricardo sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas ele não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



Durante o mesmo ataque, a irmã de Paulo Ricardo, Marina Abdala Naja, de 38 anos, também foi atingida e morreu. O corpo de Marina foi sepultado na manhã deste sábado (21), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Até o momento, não há informações sobre o enterro de Paulo Ricardo.



As primeiras investigações apontam que os irmãos foram atacados enquanto tentavam negociar a devolução de um carro roubado da família com criminosos. O crime teria ocorrido dentro da oficina mecânica de propriedade das vítimas.



A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores do ataque e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.