Maikon Pisno Costa foi preso nesta sexta-feira (20) - Reprodução

Maikon Pisno Costa foi preso nesta sexta-feira (20)Reprodução

Publicado 21/12/2024 22:33

Rio - Um homem de 33 anos foi preso nesta sexta-feira (20), por estupro de vulnerável. A prisão aconteceu depois que análises de DNA feitas pelo Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense (IPPGF) da Polícia Civil confirmaram sua ligação com o crime. Ele foi detido na divisa de Teresópolis com Nova Friburgo, na Região Serrana.

As investigações apontam que Maikon Pisno Costa cometeu o crime em várias cidades da região, como Teresópolis e Bom Jardim. Um dos casos mais graves aconteceu em setembro de 2023, quando ele estuprou uma menina de 13 anos que cuidava dos irmãos de 7 e 9. Durante o ataque, ele ainda tentou matar a adolescente.

No curso da investigação, o IPPGF analisou material genético coletado. Quando as informações foram inseridas no Banco Estadual de Perfis Genéticos (BEPuG/RJ), os peritos descobriram que o autor do crime era o mesmo de outros que estavam sendo investigados pela delegacia de Bom Jardim.

O Banco Estadual de Perfis Genéticos armazena fios de cabelo, amostras de sangue e outros materiais biológicos coletados de suspeitos, cenas de crimes ou do corpo das vítimas.

Segundo a polícia, o criminoso agia de forma semelhante em todos os ataques: ele desligava o disjuntor de energia da casa antes de agir, sempre à noite.



Com essas evidências e a troca de informações com a delegacia de Bom Jardim, os policiais da 110ª DP (Teresópolis) pediram a prisão de Maikon, que foi cumprida nesta sexta-feira. As investigações continuam para confirmar sua ligação com outros estupros e apurar se ele cometeu mais crimes.