O primeiro dia do verão na cidade do Rio começou com o tempo nubladoDivulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 21/12/2024 16:58 | Atualizado 21/12/2024 17:22

Rio - O primeiro dia do verão na cidade do Rio começou com um clima atípico para a estação mais quente do ano. Apesar de ser sinônimo de sol, praias lotadas e calor intenso, o início da temporada trará um grande volume de chuva.

A período mais quente do ano começou às 6h21 deste sábado (21), marcado pela passagem de uma frente fria. O fenômeno trouxe um amanhecer com céu nublado, queda nas temperaturas e previsão de chuva para o fim do dia, de acordo com o sistema Alerta Rio.

Durante a tarde, os termômetros registraram alta, e os cariocas começaram a sentir o clima mais abafado. Para a noite, a previsão é de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A temperatura máxima do dia foi de 33,4°C, enquanto a mínima chegou a 20,8°C.

"O verão é a estação que a gente recebe mais radiação solar, então é a estação mais quente, e também a mais chuvosa aqui na cidade. Esses meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março são meses com muito volume de chuva. E essas chuvas fortes, principalmente na tarde e noite, ocorrem às vezes com mudanças bruscas nas condições do tempo. Então, é importante que as pessoas acompanhem as atualizações da previsão do tempo", orienta a meteorologista Raquel Franco, chefe do Alerta Rio.

Entre o domingo (22) e a terça-feira (24), o cenário meteorológico seguirá influenciado pelo transporte de umidade do oceano em direção ao continente. A previsão é de chuva fraca a moderada de forma isolada ao longo dos dias, enquanto os ventos devem variar de fracos a moderados.

Na quarta-feira (25), o Natal promete ser de tempo instável, com nebulosidade variada e possibilidade de chuva fraca em diferentes momentos do dia. A máxima prevista é de 30ºC, e a mínima de 18°C.