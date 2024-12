PM realizou a manobra de Heimlich para desobstruir as vias respiratórias do menino - Reprodução

Publicado 21/12/2024 16:30

Rio - Policiais militares socorreram uma criança de 2 anos que se engasgou durante uma viagem de carro na Avenida Brasil, na altura de Parada da Lucas, Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (21).

De acordo com os agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), a mãe do menino, Regiane Neves Miranda, saiu do carro gritando por ajuda próximo ao Trevo das Missões. Com isso, os militares foram em direção ao veículo e perceberam que a criança havia se engasgado com uma pipoca.

Um dos policiais, então, realizou a manobra de Heimlich enquanto os outros preservaram o local do atendimento e prestaram apoio emocional à mulher. Após alguns minutos, o agente desobstruiu as vias respiratórias do menino, que recuperou a consciência logo depois.

Mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, onde receberam atendimento médico. "Não tenho palavras para agradecer ao pessoal da Recom e do hospital. Meu filho se engasgou no meio da Avenida Brasil e eu não tinha como ter reação para salvar ele. Graças a Deus, essas pessoas nos socorreram", agradeceu Regiane.