Cariocas buscam bacalhau e outros produtos tradicionais para as festas natalinas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas buscam bacalhau e outros produtos tradicionais para as festas natalinasReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/12/2024 13:34 | Atualizado 21/12/2024 16:38

Rio - A contagem regressiva para o Natal está chegando ao fim. Com isso, cariocas correm para as últimas compras. O Cadeg, em Benfica, Zona Norte, esteve movimentado neste sábado (21), com grande procura por produtos típicos de fim de ano. O bacalhau, tradicional ingrediente das ceias natalinas, foi o item mais disputado entre os frequentadores.

fotogaleria



Considerado o mais tradicional mercado do Rio, o Cadeg ficou cheio durante o sábado. A administradora Isabella Versteeg, de 31 anos, esteve no local para garantir os preparativos da festa. "Vim comprar bacalhau, algumas flores para enfeitar a mesa de Natal e comer um maravilhoso bolinho de bacalhau com chopp. Não tem como passar no Cadeg e não comer. Achei que os valores estão de acordo, não achei nada absurdo", comentou Isabella ao DIA enquanto circulava pelos corredores do mercado. Considerado o mais tradicional mercado do Rio, o Cadeg ficou cheio durante o sábado. A administradora Isabella Versteeg, de 31 anos, esteve no local para garantir os preparativos da festa. "Vim comprar bacalhau, algumas flores para enfeitar a mesa de Natal e comer um maravilhoso bolinho de bacalhau com chopp. Não tem como passar no Cadeg e não comer. Achei que os valores estão de acordo, não achei nada absurdo", comentou Isabella aoenquanto circulava pelos corredores do mercado.

A comerciante Mariana Borzino, de 35 anos, também esteve no local e compartilhou sua percepção sobre os preços. "Fui comprar basicamente bacalhau e complementos como azeitona, nozes, amêndoas, salsa e batatas. Eu compro toda semana no Cadeg, então, senti que realmente houve um aumento de preço do bacalhau, no geral as outras coisas mantiveram o mesmo preço. Em outubro o bacalhau que eu compro estava R$ 68, em novembro foi pra R$ 75 e depois pra R$ 88. Mas mesmo com o preço mais salgado, não dá pra abrir mão do bacalhau, até porque é uma tradição", explicou.

De acordo com André Lobo, diretor social do Cadeg, cerca de 20 mil pessoas por dia passaram pelo estabelecimento ao longo da semana. O comerciante celebrou o intenso fluxo de clientes e citou as frutas, flores, vinhos e presentes como itens mais procurados, além do tradicional bacalhau.

"Normalmente, o movimento dobra na época de Natal, a procura é grande. Como todo ano, fizemos o festival do bacalhau e conseguimos antecipar. Em novembro, já tínhamos começado a vender bacalhau. A venda, nessa época, não temos do que reclamar. É bem intenso e o Cadeg funciona 24 horas. Nem todos os lojistas funcionam 24 horas, mas o horário é extenso e, como é de segunda a segunda, o fluxo é bem constante. Geralmente, dá mais movimento entre 9h e 15h", explicou o diretor.

O analista de sistemas Bruno de Souza, de 45 anos, também aproveitou o momento para garantir os preparativos da ceia ao lado da mulher e do filho. "Fomos comprar o tradicional bacalhau. Procuramos também por frutas para a mesa, além do vinho. Como lá é mais fácil de encontrar produtos com qualidade mesmo às vésperas do Natal, resolvemos dar esse pulinho lá. Achamos os preços um pouco salgados e isso justificou a variedade dos produtos. Nessa mesma época, do ano passado, já era mais difícil encontrar na quantidade que encontramos hoje as peças bonitas. Não vi pessoas com quantidades. O que vi foi pessoas com um pouquinho de cada coisa", disse ao DIA.

Além do peixe e flores, outros alimentos típicos também tiveram grande procura. Com 62 anos, o Cadeg é conhecido por oferecer produtos de qualidade e preços competitivos, atraindo consumidores que buscam economizar sem abrir mão da tradição nas festas de fim de ano. Com a aproximação do Natal, a expectativa é que o movimento continue intenso nos próximos dias, com clientes em busca de ingredientes para as ceias e decorações natalinas.