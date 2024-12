Papai Noel distribuiu presentes para pacientes internados - Divulgação

Papai Noel distribuiu presentes para pacientes internadosDivulgação

Publicado 21/12/2024 18:26

Rio - O clima de Natal chegou mais cedo ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Caju, Zona Portuária do Rio. Nesta sexta-feira (20), mais de 140 pacientes foram surpreendidos com a visita do Papai Noel, que distribuiu presentes e espalhou alegria e esperança por onde passou.

Para as crianças e pais que aguardavam atendimento no ambulatório, a espera se tornou mais agradável com a chegada do Bom Velhinho, que, além de distribuir abraços, presenteou os pequenos com bonecas, bolas, jogos educativos e diversos outros brinquedos.

Lucas, de 8 anos, não escondeu a felicidade. "Papai Noel disse que vai me ver de novo no dia 24, lá em casa, e me dar mais um presente", comemorou o garoto, que recebeu uma bola e um carrinho.

Na ala da Pediatria, a visita teve um sabor especial para aquelas que vão passar o Natal hospitalizadas. "Eu tomei um susto quando vi o Papai Noel, não esperava, mas eu amei a surpresa", contou Sophia, que veio do Rio Grande do Norte para tratamento.

Acompanhado da Mamãe Noel e de duendes, o visitante ilustre percorreu também os corredores das enfermarias e do CTI. "Foi um momento maravilhoso, trouxe um grande conforto para o meu coração", relatou emocionada Maria de Lourdes, manauense que, como presente, recebeu a alta médica e poderá passar o Natal com sua família.

A ação foi uma iniciativa do setor de voluntariado em parceria com a área de humanização do Instituto. Os presentes vieram através de doações dos próprios funcionários e de voluntários.

"A ideia foi reduzir o estresse causado pela internação e proporcionar momentos de descontração, ampliando o bem-estar desses pacientes para além da assistência médica", concluiu a enfermeira da Área de Política Nacional de Humanização do Into, Viviane Carius.