Ônibus iluminados começaram a 'desfilar' pela cidade nesta sexta-feira (20)Divulgação

Publicado 21/12/2024 15:58 | Atualizado 21/12/2024 16:14

Rio - Uma caravana promovida pelo Rio Ônibus com 11 coletivos inteiramente iluminados para o Natal vai percorrer, até domingo (22), 167 km em 48 bairros da cidade do Rio. A maratona começou nesta sexta-feira (20).

No primeiro dia de circulação da frota especial, os veículos saíram às 19h do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, em direção a Madureira, na Zona Norte. No sábado e no domingo, outros bairros da Zona Oeste e moradores da Zona Sul também poderão observar o desfile.



Confira o trajeto dos ônibus

Sábado (21) - Terminal Alvorada; Avenida Ayrton Senna; Avenida Abelardo Bueno; Estrada Cel. Pedro Corrêa; Estrada dos Bandeirantes; Avenida Nelson Cardoso; Rua Cândido Benício; Praça Seca; Rua Cândido Benício; Avenida Ernani Cardoso; Rua Padre Manso; Viaduto Pref. Negrão de Lima; Avenida Min. Edgar Romero; Avenida Vicente de Carvalho; Rua Eng. Mario Carvalho; Avenida Vicente de Carvalho; Avenida Brás de Pinas; Rua Monsenhor Alves Rocha; Rua Ibiapina; Rua Uranos; Avenida dos Democráticos; Avenida Além-Paraíba; Rua Darke de mattos; Av. Dom Hélder Câmara; Viaduto Emílio Baungart; Viaduto Cascadura; Rua Ângelo Dantas.



Domingo (22) - Terminal Alvorada; Avenida Lucio Costa; Olegário Maciel; São Conrado; Estrada da Gávea; Túnel Zuzu Angel; Avenida Padre Leonel Franca; Rua Mario Ribeiro; Avenida Borges de Medeiros; Avenida Afrânio de Melo Franco; Av. Delfim Moreira; Av. Vieira Souto; R. Franscisco Otaviano; Avenida Atlântica; Avenida Princesa Isabel; Avenida Lauro Sodré; Av. Venceslau Brás; Av. Reporter Nestor Moreira; Avenida das Nações Unidas; Aterro do Flamengo; Avenida General Justo; Trevo; Avenida Beira Mar; Avenida Presidente Antônio Carlos; Avenida 1º de Março; Presidente Vargas; Viaduto dos Marinheiros; Avenida Osvaldo Aranha; Avenida Rei Pelé; Rua São Francisco Xavier; Rua. 24 de Maio; Avenida Amaro Cavalcanti; Rua Manuel Vitorino; Rua Elias da Silva; Rua Nerval de Gouveia; Rua Ângelo Dantas.