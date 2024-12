Gradil e brinquedos de parquinho ficaram destruídos por conta do incidente - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Gradil e brinquedos de parquinho ficaram destruídos por conta do incidenteReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 21/12/2024 12:08 | Atualizado 21/12/2024 16:12

Rio - A queda de uma árvore de grande porte no Largo dos Leões, na divisa entre Botafogo e o Humaitá, na Zona Sul, destruiu parcialmente o parquinho infantil do local. Por causa do temporal e da ventania, registrados em vídeo, nesta sexta-feira (20), um gradil, alguns brinquedos e parte do calçamento da praça também ficaram danificados.

O trabalho de avaliação dos estragos começou, neste sábado (21), um dia após o temporal levar a árvore ao chão . Durante a manhã, equipes da Comlurb estiveram no local fazendo a remoção dos restos da vegetação, além da poda de outras árvores da praça.

fotogaleria

A força da árvore ao cair deixou as grades do parquinho contorcidas. O calçamento ao redor, onde fica um bueiro, levantou por conta das raízes, deixando o local irreconhecível. Alguns brinquedos, como as gangorras e o balanço, também sofreram avarias.

Segundo Flávio Carlos, que é vizinho ao local, a árvore já dava indícios de que poderia cair. "Essa praça é adotada por mim. Eu que tenho cuidado dela. Quando eu vi essa árvore caindo foi um susto. Essa árvore era muito grande, ela tinha muita raiz, mas não era muito aprofundada. Da minha janela eu vi tudo", contou o morador.



Apesar do susto, Flávio vê a queda como uma oportunidade para que a praça passe por uma revitalização. "Eu vivo soldando e pagando para soldar isso daí. Essas grades estão em péssimo estado. Pelo menos agora, talvez, eles façam alguma coisa", disse o aposentado.