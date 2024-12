Veículo foi roubado antes dos artistas se apresentarem no Maracanã - Dani Valverde / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39° BPM (Belford Roxo) foram acionados para atender a ocorrência. Após um cerco tático nas imediações da Avenida Joaquim Costa Lima, os policiais conseguiram localizar a van.

Rio - Uma van do grupo Sorriso Maroto foi roubada na manhã deste sábado (21) e, logo em seguida, abandonada pelos criminosos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu horas antes dos artistas se apresentarem no Maracanã, Zona Norte, marcando o encerramento da turnê "Sorriso As Antigas"

A assessoria do grupo informou ao DIA que, no momento do assalto, o veículo estava vazio, com exceção do motorista. Nenhum equipamento foi levado.

"Assim que os responsáveis pelo ato perceberam os adesivos que identificavam o veículo como parte da equipe do grupo, prontamente devolveram a van. Felizmente, não houve nenhum prejuízo. Vale ressaltar que todos os equipamentos do grupo já estavam no processo de montagem no Maracanã, e nenhum item foi levado", informou.

O motorista responsável pela van foi avisado da recuperação e, em seguida, fez a retirada do automóvel. Os criminosos conseguiram fugir. O caso não foi registrado em nenhuma delegacia.