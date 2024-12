Elias de Souza Azevedo, genro da ex-deputada federal e pastora Flordelis - Reprodução

Elias de Souza Azevedo, genro da ex-deputada federal e pastora FlordelisReprodução

Publicado 21/12/2024 18:05 | Atualizado 21/12/2024 18:21

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, revogou a prisão preventiva de Elias de Souza Azevedo, genro da ex-deputada federal e pastora Flordelis. Ele estava preso desde o dia 1º de fevereiro deste ano, acusado de ameaças contra o advogado Ângelo Máximo, então representante da família do pastor Anderson do Carmo, assassinado em junho de 2019 Segundo a defesa, a possível pena para os crimes atribuídos a Elias na ação juntas poderiam lhe render um tempo de até 11 meses de detenção, o que praticamente já foi cumprido somente com a preventiva. O argumento dos advogados de Elias tiveram parecer favorável do Ministério Público do Rio (MPRJ).A partir dos pontos apresentados, a juíza Larissa Nunes Pinto Sally, determinou a soltura, definindo, contudo, medidas cautelares ao réu. "Verifica-se que não persistem os motivos que ensejaram o decreto prisional em relação ao mesmo", diz trecho da decisão da magistrada.Agora, Elias terá de comparecer ao juízo mensalmente, está proibido de sair do estado por mais de 30 dias e de manter contato pessoal ou por qualquer meio de comunicação com Ângelo Máximo.