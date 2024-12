Policial penal Henry dos Santos Oliveira morreu aos 51 anos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/12/2024 15:45 | Atualizado 21/12/2024 15:50

Rio - As duas vítimas do assalto a um depósito de bebidas em Santa Cruz, na última quinta-feira (19) , foram enterradas na tarde deste sábado (21), em cemitérios da Zona Oeste. O policial penal Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos, e o aposentado Nilberto da Silva Botelho, de 86, perderam a vida ao serem baleados por quatro criminosos durante a ação.

Familiares e amigos de Henry deram o último adeus ao inspetor no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, Zona Oeste do Rio. A cerimônia começou às 12h, quando uma missa foi rezada em homenagem a vítima, morta a sangue frio por quatro criminosos. Na sequência, às 15h30, o corpo de Henry foi sepultado. Solteiro, ele não deixou filhos.

Nas redes sociais, colegas do agente o descreveram como uma pessoa alegre, sorridente e justa, que se dava bem com todo mundo. Henry morreu dias antes de seu aniversário de 52 anos, que seria celebrado na próxima terça-feira (24).

"Graduei em Ciências Econômicas década de 90, éramos conhecidos. Camarada muito querido por muitos. [Morreu] Tão perto de seu aniversário", escreveu um amigo nas redes sociais. "Estudei com o Henry na Universidade Rural, no início dos anos 90. Fizemos Educação Física. Lembro do seu apelido, Cobra. Figuraça. Descanse em paz, meu amigo", comentou outro colega.

"Que tragédia! Nosso querido amigo Cobra, ou Brodinho... encontrava sempre com ele no shopping. Era uma pessoa alegre e estava sempre sorrindo. Descanse em paz", lamentou uma amiga. "Ele foi meu professor na época de infância. Era um cara muito bom, não gostava de ver covardia, um cara justo. Fico triste em receber essa notícia", disse outro internauta.

O sepultamento de Nilberto da Silva Botelho, 86, aconteceu às 14h, no Cemitério de Santa Cruz, também na Zona Oeste. O idoso morava em frente ao estabelecimento e acabou sendo atingido pelos disparos. o foi socorrido ainda com vida por militares do 27° BPM (Santa Cruz), que o levaram ao Hospital Municipal Pedro II, também em Santa Cruz. O idoso, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, agentes da especializada realizaram perícia no local da execução e estão em busca de imagens de câmeras de segurança que registraram a cena, além de testemunhas para identificar os autores.

Relembre o caso





Imagens obtidas pelo DIA mostram o momento em que Henry é baleado. O agente passava de moto quando viu um homem armado de fuzil na porta do HD Depósito de Bebidas. Henry achou que se tratava de uma arma de gel e parou a moto para conversar com o bandido. O inspetor chegou a sacar uma pistola, mas ao perceber a presença de mais três criminosos, tentou ir embora e foi alvejado. Henry foi executado a sangue frio por quatro bandidos que assaltavam um depósito de bebidas na Rua Jardim São Benedito, na comunidade do Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste. Durante o ataque, o idoso também acabou sendo atingido e morreu Imagens obtidas pelomostram o momento em que Henry é baleado. O agente passava de moto quando viu um homem armado de fuzil na porta do HD Depósito de Bebidas. Henry achou que se tratava de uma arma de gel e parou a moto para conversar com o bandido. O inspetor chegou a sacar uma pistola, mas ao perceber a presença de mais três criminosos, tentou ir embora e foi alvejado.