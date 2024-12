Policial penal é morto a tiros por quatro bandidos em Santa Cruz - Reprodução

Policial penal é morto a tiros por quatro bandidos em Santa CruzReprodução

Publicado 20/12/2024 14:08 | Atualizado 20/12/2024 14:09

DIA mostram o momento em que Henry é baleado. Rio - O ataque a tiros que matou o policial penal Henry dos Santos Oliveira, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, deixou mais uma vítima. Trata-se do idoso Nilberto da Silva Botelho, de 86 anos, que acabou sendo atingido por um dos disparos. Ele estava internado no Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (20). O crime aconteceu na noite de quinta-feira (19), quando o inspetor passava de moto pela Rua Jardim São Benedito, na comunidade do Antares, e viu um bandido armado em frente ao depósito de bebidas HD. Imagens obtidas pelo

Um dos tiros atingiu a casa Nilberto, que morava em frente ao estabelecimento, e acertou o idoso. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27° BPM (Santa Cruz) socorreram Nilberto ainda com vida e o levaram ao Hospital Municipal Pedro II, também em Santa Cruz. O idoso, no entanto, não resistiu. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso, fizeram uma perícia no local do crime. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança que registraram o crime e de testemunhas para identificar os autores".

Relembre o caso

O inspetor Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos, foi executado a sangue frio, na noite desta quinta-feira (19), durante um assalto ao depósito de bebidas HD, na comunidade do Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o agente para a moto e aborda um dos bandidos.

Henry conversa com o criminoso, que estava armado com um fuzil, e chega a sacar uma pistola. Porém, ao perceber a presença de mais três bandidos, guarda a arma e tenta ir embora. Na sequência, o quarteto dispara contra o policial, que morreu na hora, e foge em um carro de modelo Fiat Uno.

Segundo um comunicado oficial publicado nas redes sociais do depósito, Henry conversou com o ladrão pois não percebeu que se tratava de um assalto, acreditando que ele estava brincando com uma arma de gel.