Esculturas de LED e iluminação em árvores decoram às noites do Campo de São Bento, no Icaraí, em Niterói - Reprodução/X

Publicado 20/12/2024 13:41 | Atualizado 20/12/2024 14:06

Rio - Papai Noel, presépio, boneco de neve, trenó, soldado de chumbo e quebra-nozes. Os símbolos do Natal fazem os olhos de pais e filhos brilharem no Campo de São Bento, em Niterói, na tradicional decoração natalina que fica no local até o dia 19 de janeiro. Refúgio de natureza em meio ao movimento do bairro do Icaraí, o parque foi completamente enfeitado para a época de festas de fim de ano, atraindo famílias até de outras cidades.



É o caso de Pâmela Fernandes, de 36 anos, que é moradora de São Gonçalo, do bairro Nova Cidade, e levou seu filho Frank Fernandes, de 4, para passar a tarde na praça nesta quinta-feira (19). "Nós temos que vir para Niterói com frequência porque o Frank faz consulta com terapeutas. Aproveitamos esse clima bom para vir e ver como está a decoração, já que o consultório é aqui perto", contou.



A gonçalense conta que o filho ficou encantado com a estrutura montada em toda área verde e disse que está ansiosa para trazê-lo à noite, quando a iluminação estiver acesa. "Ele adora esse contato com a natureza, os animais, que aqui tem bastante. As luzes deixam tudo ainda mais mágico para ele", disse.



A moradora do Méier, Zona Norte do Rio, Marsele Ferreira, de 44 anos, também trouxe o filho, Isaac Ferreira, de 3 anos, para ver a decoração do Campo de São Bento. "É muito legal ver o brilho nos olhos deles. Ficam encantados com tudo e o pessoal responsável pela decoração está de parabéns. No Rio mesmo, nós não temos uma opção como essa", avaliou.



Até mesmo quem mora perto do parque se surpreendeu com a decoração deste ano. Tatiana Medeiros, de 42 anos, contou que no ano anterior a estrutura montada havia sido um pouco menor, mas que as luzes neste ano surpreenderam.



"O Samuel, meu filho, é apaixonado pelo Papai Noel, então tudo isso encanta ele. Eles esperam o ano inteiro para viver esse tempo. A inocência da fantasia natalina motiva eles a sonharem", explicou.



A contadora, que vive em Pendotiba, costuma visitar o parque desde que era criança e leva seu filho desde os seis meses. "Amanhã iremos à noite para andar no trem. O velhinho sempre vem e os sinos cantam", disse.



O passeio de trenzinho iluminado é uma das atrações gratuitas do Campo de São Bento. A atividade precisa ser agendada através do aplicativo Colab ou do QR Code disponível em placas no local. A atração vai das 16h às 20h. O espaço também recebe diariamente a visita do Papai Noel, das 17h às 22h. Além, é claro, do espetáculo de luzes que começa durante o anoitecer, às 18h



Segundo a Prefeitura de Niterói, a decoração iluminada do espaço de lazer é feita desde 2018 e neste ano teve programação extensa coordenada pela Fundação de Arte de Niterói (FAN). Os eventos começaram na última sexta-feira (13), com dois palcos, sendo um deles montado dentro do lago onde aconteceram shows, recitais de música, dança e peças.

A programação se estende até o próximo domingo (22), com apresentações de DJs, shows, além dos passeios diários do trenzinho iluminado e também com a aparição do Papai Noel. A expectativa de público diária no local é de 8 mil visitantes, segundo o município.

Festas natalinas

As atrações de Natal também acontecem nos hortos do Fonseca, de Itaipu e do Barreto, assim como a Praça de Maria Paula. No Complexo Esportivo do Caramujo, as atividades dedicadas aos pequenos vão até domingo (22), sempre pela manhã das 10h às 12h. A programação destes locais pode ser conferida neste link

Confira a agenda do Campo de São Bento:

Sexta-feira (20/12), a partir das 18h:

- DJ Jorjão Perlingeiro

- Flávia Bittencourt

- Banca do Síndico

- Renato Rocketh



Sábado (21/12), a partir das 18h:

- DJ Filipe Rocha

- Espetáculo Pinóquio

- Tributo a Frank Sinatra com Marcos Hasselmann



Domingo (22/12), a partir das 15h:

- DJ Cris Pantoja

- Grupo Violúdico

- Banda MusiFest, Paulinho Guitarra e convidados