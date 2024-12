Vacinação salva vidas - Divulgação

Vacinação salva vidasDivulgação

Publicado 20/12/2024 13:09 | Atualizado 20/12/2024 13:10

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou nesta sexta-feira (20) que ampliou até o dia 10 de janeiro de 2025 a vacinação contra a variante XBB da covid-19 para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para se imunizar, é preciso ter tomado a dose anterior da vacina há pelo menos um ano. Ela previne contra novas cepas e reduz as chances de internação e mortalidade pela doença.

A vacina está disponível nesta sexta-feira (20) no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidade Campo Grande, localizado no ParkShoppingCampoGrande, que também abre todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial. A partir de sábado (21) estará também nas 239 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade.

Essa é a última chance para se vacinar contra a variante XBB. A partir de março, a vacina será atualizada para a subvariante JN.1 e será aplicada de forma escalonada, priorizando os idosos, gestantes e grupos prioritários.