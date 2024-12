Membros da ONG Ação da Cidadania distribuem alimentos para famílias no Rio - Breno Lima / Ação da Cidadania

Publicado 20/12/2024 13:37 | Atualizado 20/12/2024 13:54

Rio - A campanha Natal sem Fome, da ONG Ação da Cidadania, vai distribuir 280 toneladas de alimentos para famílias que sofrem com insegurança alimentar em todo o estado do Rio. As ações acontecem nesta sexta-feira (20) e neste sábado (21), na sede da organização, na Gamboa, na Zona Portuária. Ao todo, serão 28 mil cestas básicas doadas, além de brinquedos e panetones.

Membros da entidade, fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho (1935-1997), iniciaram a distribuição dos alimentos nesta sexta, às 8h. Os mantimentos são entregues em comunidades, abrigos, ocupações, assentamentos, além de áreas rurais, ribeirinhas e quilombolas espalhados pelo estado.

Atuando em todo o território nacional, a campanha já enviou carretas com mais de 2 mil toneladas de comida todo o país, beneficiando mais de 800 mil pessoas, especialmente crianças e famílias afetadas pelas enchentes, secas e queimadas.

"Nosso desejo é que esse seja o último Natal sem Fome em 31 anos de história. São quase nove milhões de pessoas que não têm o que comer, a maioria mulheres e crianças. Nosso desejo é que, pelo menos no Natal, elas tenham comida na mesa. A fome não pode ser maior que a solidariedade", destaca Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania e filho de Betinho, criador da célebre frase "Quem tem fome tem pressa".

Todos os alimentos foram frutos de doações em dinheiro, realizada por pessoas físicas e empresas, através site oficial . Com o dinheiro arrecado, a ONG compra as cestas básicas e entrega aos comitês regionais, que levam os alimentos até as famílias. No estado do Rio, 300 líderes realizam esse trabalho. A organização está recebendo as doações até o final do ano de 2024.