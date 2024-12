Movimentação da Rodoviária do Rio nesta sexta-feira (20) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/12/2024 10:11 | Atualizado 20/12/2024 12:15

Rio - A Rodoviária do Rio vive uma sexta-feira (20) de grande movimentação, em meio ao início do período mais agitado do ano devido às celebrações de Natal e Ano Novo. Até o dia 2 de janeiro, o terminal estima movimentar mais de 690 mil passageiros, entre embarques e desembarques.

fotogaleria



Nesta sexta (20), é registrado o maior volume de embarques do período natalino, com 29,2 mil pessoas deixando a capital fluminense em direção às cidades mais procuradas. Os destinos favoritos incluem as regiões dos Lagos, Costa Verde, Serrana e interior do Estado, tradicionalmente escolhidos por quem busca aproveitar as festas longe do Rio.



No sábado (21), a previsão é de uma grande concentração de desembarques, com cerca de 32 mil pessoas chegando à cidade para celebrar as festas de fim de ano com amigos e familiares ou aproveitar as atrações da capital carioca.

Entre os milhares de passageiros, está Daniela Campos, de 41 anos, empresária de Caratinga (MG). Acompanhada do filho, ela segue rumo a Búzios, na Região dos Lagos, para visitar a mãe e celebrar as festas de fim de ano. "Vamos passar Natal e Réveillon em Búzios! Super animados, mesmo vindo anualmente, seguimos sendo turistas e curtimos muito fazer os passeios de barco, de bugre, as praias, a noite na Rua das Pedras e caminhar na Orla Bardot! Já morei em Búzios e todo ano a gente retorna para passar as festas na cidade. Acho que é algo que nunca enjoa!", contou Daniela ao DIA.

Outro passageiro que embarca nesta sexta-feira é Gabriel Ribeiro, de 28 anos, publicitário, que está voltando para casa em Miguel Pereira. "Eu moro em Miguel Pereira e estou voltando para lá. Estava em São Paulo ontem para a festa da firma e voltei hoje de madrugada. Todo Natal eu passo em Miguel Pereira com a família, e o dinheiro esse ano não permitiu um Ano Novo glamuroso, então devo ficar por lá também", contou Gabriel.

Marcella Melfi, de 32 anos, nutricionista, também embarca para Taubaté, no interior de São Paulo, com a filha Maria Alice, de 5 anos. "A gente está indo visitar minha madrinha, que fará 80 anos dia 25. Ela vai conhecer a Maria Alice, minha filha. Mas, em relação ao Ano Novo, voltaremos para o Rio e vamos passar com a minha mãe", contou Marcella.



A administração do terminal reforçou as operações para atender à alta demanda, com aumento no número de ônibus e equipe de atendimento ao público. Além disso, orienta os passageiros a chegarem com antecedência, conferirem horários e documentos.

Ainda há passagens disponíveis para quem deseja viajar durante este período de festas, mas a concessionária responsável pelo terminal recomenda garantir os bilhetes o quanto antes. Ao todo, 23.623 ônibus estão programados para atender a demanda de embarques e desembarques, com 7.539 veículos extras disponibilizados pelas empresas. No entanto, até mesmo os horários adicionais podem se esgotar rapidamente, especialmente para destinos muito procurados como Saquarema, Búzios, Cabo Frio, Araruama e Arraial do Cabo. Os interessados podem consultar horários e adquirir passagens diretamente no site oficial da rodoviária.

Visita ilustre

Além de toda a movimentação típica do período, a Rodoviária do Rio está decorada com enfeites natalinos espalhados por todos os salões e conta com duas árvores de Natal para celebrar a temporada. Para tornar a experiência ainda mais especial, a concessionária organizou um evento natalino gratuito, com a presença do Papai Noel no setor de embarque. Ele estará disponível para interagir com os passageiros e crianças nesta sexta-feira (20), o dia mais movimentado, das 8h às 20h.



Ação solidária

A Rodoviária também está promovendo uma ação solidária em apoio à ONG Anjinho Feliz, com o objetivo de ajudar mais de 300 famílias carentes das comunidades próximas. Uma caixa de doações foi instalada no local, e os itens necessários para compor as cestas básicas a serem entregues durante o Natal incluem arroz, açúcar, óleo de soja, café, leite em pó, macarrão, farinha de mesa, biscoito, gelatina, alimentos e proteínas enlatadas, além de panetone. As doações podem ser feitas a qualquer hora na sala de Operações.