Atividades acontecerão em 21 escolas da rede, entre os dias 6 e 17 de janeiro - Prefeitura / Divulgação

Atividades acontecerão em 21 escolas da rede, entre os dias 6 e 17 de janeiroPrefeitura / Divulgação

Publicado 21/12/2024 12:41 | Atualizado 21/12/2024 12:42

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio abriu vagas de colônia de férias para alunos da pré-escola ao Ensino Fundamental II. As atividades gratuitas acontecerão em 21 escolas da rede, entre os dias 6 e 17 de janeiro, das 8h30 às 15h, durante o recesso escolar.

As inscrições devem ser feitas diretamente no link até 17 de janeiro, último dia do projeto. No ato da inscrição, o responsável deverá emitir o termo de responsabilidade que está disponível no site e levá-lo à escola escolhida.