As vítimas, ainda não identificadas, também estavam com os pés amarradosReprodução / redes sociais

Publicado 21/12/2024 20:35 | Atualizado 21/12/2024 23:01

Rio - Dois corpos com marcas de tiros foram encontrados na tarde deste sábado (21), na Penha Circular, Zona Norte do Rio. As vítimas, ainda não identificadas, também estavam com os pés amarrados.

Segundo relatos nas redes sociais, os corpos dos dois homens teriam sido jogados por criminosos na Avenida Camões, altura do número 635.

Os bombeiros foram acionados às 18h07 para realizar o recolhimento dos cadáveres. As vítimas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.

As polícias Civil e Militar foram procuradas, mas não retornaram com mais detalhes.