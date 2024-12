Dezessete desembargadores tomaram posse no último dia 19 - Divulgação

Dezessete desembargadores tomaram posse no último dia 19Divulgação

Publicado 22/12/2024 14:35

Rio - Os 17 novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) eleitos pelo Órgão Especial foram empossados em sessão solene, realizada na última quinta-feira (19).



Na sessão, Luiz Zveiter, ex-presidente do TJ, foi o responsável por fazer a saudação em nome da Casa e enalteceu o histórico e a dedicação dos novos desembargadores. "Os senhores são detentores de currículos exemplares e trajetórias notáveis do Judiciário fluminense, marcadas por dedicação ímpar, competência extraordinária e comprometimento com a Justiça", disse o decano do órgão.



O presidente do TJRJ, Ricardo Rodrigues Cardozo, também saudou os magistrados. "Encerramos mais um ano do judiciário com essa grande festa e com a esperança de que, a partir da posse dos senhores, teremos um judiciário melhor, inovador e moderno. Tudo isso contando com a participação dos senhores, mentes pensantes, novos julgadores com os ares da 1ª instância. Ares de renovação. Os senhores irão impulsionar o Tribunal, trazendo novas ideias. Sejam muito bem-vindos", destacou.

Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, que discursou em nome dos demais empossados, reforçou o compromisso do grupo em cumprir as leis e observar a Constituição.



"Somos 17 juízes que hoje alcançam o cargo de desembargadores deste Tribunal. O fazemos com profunda humildade, conscientes da responsabilidade e da magnitude do compromisso que nos impõe e do impacto que nossas decisões produzem na sociedade. Todos estamos unidos na missão que nos foi confiada: fazer justiça. E esse objetivo comum que nos une, que nos fez aqui chegar, cientes de que ser desembargador é antes de tudo um compromisso irrevogável com a Justiça, com a imparcialidade e com a busca incessante da verdade e do direito. Esse compromisso com a Justiça é de extrema relevância social, por ser pilar de uma sociedade democrática e solidária e que nos faz enxergar muito além da letra fria da lei para decidir conflitos."



De acordo com informações do site do órgão, foram empossados Maria da Penha Nobre Mauro, Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, Márcia Alves Succi, André Ricardo de Franciscis Ramos, Débora Maria Barbosa Sarmento, Marcel Laguna Duque Estrada, Maria Paula Gouvêa Galhardo, José Cláudio de Macedo Fernandes, Rosa Maria Cirigliano Maneschy, Antonio Marreiros da Silva Melo Neto, Carlos Alberto Machado, Sérgio Wajzenberg, Paulo Assed Estefan, Luiz Alberto Carvalho Alves, Isabela Pessanha Chagas, Maria Aglaé Tedesco Vilardo e Claudia Nascimento Vieira.