Rotina de violência provoca terror e afeta rotina de moradores do Tanque - Divulgação/Prefeitura do Rio

Rotina de violência provoca terror e afeta rotina de moradores do TanqueDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 22/12/2024 12:06

Rio - Moradores do Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Norte do Rio, passaram por mais uma noite de terror, durante um tiroteio entre a noite de sábado (21) e a madrugada deste domingo (22). O confronto aconteceu nas proximidades da comunidade Renascer, onde, na última semana, já haviam sido registrado outros dois episódios de violência.

De acordo com o Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos foram ouvidos entre 23h20 e 1h52. Segundo a Polícia Militar, houve um ataque a uma guarnição, mas os PMs não reagiram e os criminosos conseguiram fugir acessando a área de mata. Não houve registros de feridos, prisões ou apreensões na região.

Na última quarta-feira (18), a cabeça de um homem, que segundo moradores era conhecido como Neném Cachaceiro, foi encontrada em uma rua de acesso à comunidade. Na mesma região, PMs do 18° BPM (Jacarepaguá) localizaram uma vítima baleada e a encaminharam ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

No mesmo dia, passageiros que estavam na estação de BRT do Tanque ficarem em meio ao fogo cruzado, durante um confronto na comunidade, e precisaram ficar deitados no chão para se protegerem dos disparos. Confira abaixo. A região, assim como outras áreas da Zona Oeste, sofre com uma rotina de violência, por conta de disputa territorial entre traficantes e milicianos.