Cabeça de homem é encontrada nos acessos da comunidade Renascer, no Tanque - Reprodução/Redes sociais

Cabeça de homem é encontrada nos acessos da comunidade Renascer, no TanqueReprodução/Redes sociais

Publicado 18/12/2024 19:37 | Atualizado 18/12/2024 20:18

Rio - A cabeça de um homem foi encontrada em uma rua de acesso à comunidade Renascer, no Tanque, Zona Oeste, no início da manhã desta quarta-feira (18). Segundo moradores, a vítima é conhecida como Neném Cachaceiro. No entanto, o cadáver não foi oficialmente identificado pela perícia da Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros informou que removeu a cabeça por volta das 4h55 na Rua da Chácara e levou para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio. O restante do corpo não foi recolhido pelos bombeiros. A Polícia Militar, por sua vez, informou que agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver no Tanque.

Na mesma região, os agentes localizaram uma vítima de disparo de arma de foto e a encaminharam ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. As duas ocorrências ficaram a cargo da 41ª DP (Tanque).

O Tanque, assim como outras regiões da Zona Oeste, sofre com uma intensa disputa de território entre traficantes e milicianos.