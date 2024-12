O trânsito é intenso na região - Reprodução / COR

Publicado 18/12/2024 20:05 | Atualizado 18/12/2024 20:30

Rio - Uma colisão entre caminhão, carro e moto, na tarde desta quarta-feira (18), na Avenida Ayrton Senna, Barra da Tijuca, Zona Oeste, no sentido Linha Amarela, terminou com a morte de Arlindo Moreira, de 53 anos. O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h04, mas a vítima não resistiu e morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na região central do Rio.

A perícia demorou horas para chegar, o que agravou os transtornos na região. O Centro de Operações Rio informou, às 19h44, que o congestionamento ainda persistia, com reflexos nas avenidas das Américas, Rogério Zylbersztajn e Nelson Mufarrej Filho.

Como alternativa, motoristas que se deslocam da Barra para Jacarepaguá são orientados a utilizar a Avenida Salvador Allende e a Estrada dos Bandeirantes.