A prisão foi realizada em uma operação conjunta entre as polícias Civil e Rodoviária - Reprodução

Publicado 18/12/2024 18:21 | Atualizado 18/12/2024 19:13

Rio - Um lutador de MMA foi preso nesta quarta-feira (18), suspeito de torturar e espancar um idoso quase até a morte em Teresópolis, na Região Serrana.

O crime aconteceu no dia 10 deste mês, quando Júlio Luiz Gonçalves Carreiro Junior, que teria passado o dia bebendo com a vítima, começou a espancá-la após uma discussão. De acordo com a polícia, o suspeito é conhecido como uma pessoa violenta.

O agressor vinha sendo monitorado e chegou a escapar do cerco policial na última segunda-feira (16). Os agentes tomaram conhecimento de que ele estaria no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte, e pretendia fugir para a capital.

A prisão foi realizada em uma operação conjunta entre as polícias Civil e Rodoviária. Júlio foi detido sem resistência e responderá por tentativa de homicídio.