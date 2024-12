O homem foi preso durante uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil - Divulgação

Rio - Um homem de 41 anos foi preso nesta quarta-feira (18), em Ubatuba, São Paulo, por ser suspeito de envolvimento no ataque a um quiosque em Paraty, na Costa Verde Fluminense, que resultou na morte do PM Eliéze Oliveira da Silva, de 38 anos.

Foram apreendidas durante a operação drogas, balanças de precisão, notebooks e celulares, cujos sigilos serão quebrados para abastecer a investigação. O crime teria sido motivado por um acerto de contas entre traficantes rivais. Ação contou com o apoio da Policia Militar de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que quatro criminosos armados com fuzis invadiram o quiosque, por volta das 2h30, e atiraram na direção de José Carlos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas local e que tinha, pelo menos, 12 passagens pela polícia.Os disparos atingiram outras três pessoas, entre elas o cabo Eliéze, que estava de folga no momento do atentado e não resistiu aos ferimentos. Um outro policial militar e um turista argentino, que não tiveram as identidade divulgada, também foram baleados.As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Hugo Miranda, na mesma região. Elas receberam atendimento da equipe médica da unidade e já tiveram alta.Nascido no Rio de Janeiro, Eliéze se preparava para celebrar seu aniversário de 39 anos no início de dezembro. Morador de Paraty, o militar era lotado no 33º BPM (Angra dos Reis). Ele foi sepultado no domingo (1º), no Cemitério Municipal da cidade. Solteiro, o policial não deixou filhos.