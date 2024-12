Governador Cláudio Castro prometeu melhorias na SuperVia em 2025 - Beatriz Perez/ Agência O DIA

Publicado 19/12/2024 00:14

Rio - O governador Cláudio Castro fez um balanço do ano de 2024 em encontro com jornalistas na noite desta quarta-feira (18), no Palácio das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O governador destacou a aprovação no Senado Federal do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o "Propag", como uma de suas principais entregas. O projeto de lei complementar segue para a sanção do presidente da República.



"Não vou negar que há uma questão prazerosa de você ver um sonho seu se concretizando. Uma luta sua chegar ao fim de maneira exitosa. É quase como ganhar um campeonato de futebol. Foram dois anos que eu malhei muito em ferro frio nisso", declarou.

Durante o encontro, o governador comentou o cenário político para as eleições gerais de 2026. Castro não antecipou o nome que vai apoiar para sua sucessão, mas elogiou o deputado federal Dr. Luizinho (PP). Castro defendeu que a união da centro-direita no estado é "imbatível".

"O campo [político] tem que se entender antes de definir quem é o nome mais viável. Eu não tenho dúvida de que o nosso campo junto ganha de qualquer um do outro lado", afirmou.

Questionado se almeja disputar uma vaga ao Senado, Castro afirmou que está focado no Governo do Rio, mas avaliou ter perfil para o cargo: "Meu pensamento é 100% na cadeira [de governador], ainda que eu saiba que eu sou alguém de perfil para outros voos".

No campo da Segurança Pública, o chefe do Executivo estadual criticou a vigência da ADPF nº 635, conhecida como "ADPF das Favelas", que restringiu as operações policiais nas comunidades do Rio. Castro afirmou que a medida tornou o estado uma "universidade do crime", atraindo criminosos de outras regiões do país, e retirou o policiamento ostensivo das comunidades.

"Só neste ano, 175 criminosos de outros estados foram presos no Rio. São tantos órgãos que precisam ser comunicados sobre a operação que é impossível não haver vazamento", criticou.

Por fim, o governador prometeu uma melhoria expressiva no serviço prestado pela SuperVia no transporte ferroviário a ser percebida pela população em meados de 2025.

"Foi um ano que a gente brigou muito com a SuperVia, que é uma parte ruim nossa. Mas, a gente acabou de ganhar uma grande decisão judicial e vamos conseguir fazer um processo de transição. O Estado vai aportar uma boa quantidade de recurso. Eu creio que até metade do ano a gente já vai ter uma SuperVia bem melhor", declarou.